Superação "Minha professora é diferente, e ela é maravilhosa": a trajetória da educadora com Down alvo de preconceito de desembargadora Marília Castro Neves, magistrada que havia questionado no Facebook o que Débora Seabra teria a ensinar, divulgou pedido de desculpas; texto, porém, chegou apenas por acaso à professora; conheça sua história