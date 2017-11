Omar Freitas / Agencia RBS

Com os portões abertos desde as 7h, os cemitérios de Porto Alegre recebem inúmeros visitantes nesta quinta-feira (2), dia dedicado aos falecidos. Mesmo com o movimento, o clima é de silêncio e reflexão. A previsão da EPTC é que a presença de público se acentue durante a tarde, com os cemitérios abertos até as 19h.

No São Miguel e Almas, na Avenida Oscar Pereira, muitas famílias aproveitam a pausa do feriado para revitalizar os túmulos – uma forma de homenagear os familiares que já partiram.

Para ajudar a superar o luto, atividades são promovidas pelas casas mortuárias, entre elas aconselhamento espiritual, oportunidade de confissões, missas, cultos e orientações sobre como enfrentar a perda de um ente querido.

Omar Freitas / Agencia RBS

No Cemitério Santa Casa, o entra e sai de pessoas também é intenso, assim como no João XXIII. Além dos familiares, muitos vendedores de flores se concentram nos acessos aos espaços, como também missionários de igrejas e movimentos religiosos. Agentes da EPTC organizam o trânsito, para amenizar a lentidão nas ruas próximas e organizar o embarque e desembarque de táxis.

Os cemitérios municipais Tristeza (Rua Liberal, 19), São João (Rua Ari Marinho, 297) e Belém Velho (Rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) também estão abertos até as 19h.

Para auxiliar os visitantes, a prefeitura ativou linhas especiais de ônibus: a 297-Cemitério e 398.9-Jardim da Paz/Finados. Os veículos operam também até as 19h.

Serra

Em Caxias do Sul o movimento é intenso desde o começo da manhã no Cemitério Público Municipal, o maior da cidade. Quem deixou as visitas para o horário não encontrou vagas de estacionamento nas proximidades. O trânsito também tem esquema especial, com bloqueio da Rua Ernesto Alves para instalação de bancas para venda de flores. Dentro do cemitério, o público se divide entre as vielas que dão acesso aos túmulos e as celebrações religiosas.

Movimento de Finados em Caxias do Sul André Fiedler / Agência RBS

Região Central