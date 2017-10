Animação e solidariedade FOTOS: Animadores fazem a alegria do público durante a Corrida pela Vida Organizada pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) em parceria com o Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), a 24ª edição da Corrida pela Vida reuniu pelo menos quatro mil pessoas na manhã deste domingo (22), na zona sul de Porto Alegre