Anderson Fetter / Agencia RBS

Organizada pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) em parceria com o Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), a 24ª edição da Corrida pela Vida reuniu pelo menos quatro mil pessoas na manhã deste domingo (22), na zona sul de Porto Alegre. A largada da corrida ocorreu às 8h30min, em frente ao Barra Shopping Sul, e a caminhada iniciou às 10h.

Ao todo, foram comercializadas mais de 20 mil camisetas. Os recursos obtidos com as vendas serão destinados à manutenção do Centro Integrado de Apoio, Sede do Instituto.

— A Corrida pela Vida é o mais tradicional evento e um dos emblemas do Instituto do Câncer Infantil, pois marca a existência da entidade, que tem 25 anos, e a corrida, desse período, já está na 24ª edição — disse o Presidente do Conselho Deliberativo do ICI, Lauro Quadros.

Criado em 1991, o ICI é uma organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil. Referência na assistência a crianças e adolescentes com câncer, o instituto oferece aos pacientes apoio pedagógico, psicológico, nutricional, odontológico, medicamentos e exames especiais. As famílias também recebem assistência no local. Desde sua criação, o ICI já atendeu cerca de 2 mil crianças e jovens, sendo atendidas mensalmente cerca de 200 famílias.

Entre os corredores, os primeiros colocados em cada categoria foram:



3km – masculino

1 – José Saraiva

2– Luan dos Santos Pinheiro

3– Tiago Luís Pereira Barreto

3km – feminino

1 – Vanessa Salgueiro

2 – Luzia Santos Pinto

3 – Vanessa de Assis

5km – masculino

1 – Diego Motta

2 – Bruno Carpes Fantin

3 – Luiz Ricardo Castro de Souza

5km – feminino

1 – Michelle Costa Andrades

2 – Patrícia Pithan Costa

3 – Cynthia Guimarães

10km – masculino

1 – Gabriel Picarelli

2 – Felipe Voelker

3 – Lucas Ribeiro Dias