Crime Xuxa e outras famosas comentam denúncias de abuso sexual contra João de Deus: "Envergonhada" "O conheci e tive um carinho muito especial por ele, gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente, eu me enganei. E me enganei feio", declarou a apresentadora, que se desculpou com os fãs pelo ocorrido