O roqueiro Marilyn Manson anunciou no Twitter na terça-feira (24) que o baixista Jeordie White, conhecido como Twiggy Ramirez, não fazia mais parte de sua banda. O afastamento do músico ocorreu após uma ex-namorada tê-lo acusado de estupro.

Segundo Jessicka Addams, vocalista da banda Jack Off Jill, ela viveu um relacionamento tumultuado com o baixista, relação que iniciou quando tinha 18 anos. De acordo com ela, o abuso emocional praticado pelo ex-namorado virou violência física. Ao retornar de uma turnê com Marilyn Manson, White a teria estuprado.