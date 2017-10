A apresentadora Ana Hickmann fez um post no Instagram na terça-feira (17) mostrando irritação com um comentário desrespeitoso feito contra o seu filho de 3 anos. No comentário, a seguidora faz uma série de xingamentos homofóbicos, chamando a atenção de alguns seguidores que avisaram a apresentadora.

"Este 'ser' que aparece aqui se acha no direito de escrachar com uma criança", escreveu Hickmann na legenda da foto em que mostra o perfil da pessoa que xingou seu filho. "Estou aqui pra avisar a senhora Debora que lei existe pra quem é preconceituoso, violento, faz ameaça à vida e integridade física e moral do próximo. Agora vai ter que falar na minha cara todas as barbaridades que escreveu sobre meu filho no seu perfil. Quero ver se tem coragem", continuou.