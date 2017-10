Thiago Lacerda se envolveu em uma polêmica no Instagram nesta terça-feira (17). O ator compartilhou uma imagem do artista francês Henri-Émile-Benoît Matisse pintando uma modelo nua. A foto não agradou alguns seguidores do artista, que começaram a reclamar e discutir.

A resposta do ator despertou ainda mais revolta das pessoas contrarias à publicação, que começaram a falar do episódio do Museu de Arte Moderna de São Paulo em que uma criança interagiu com um artista nu. "Canalha postando uma foto de arte e comparando com a pedofilia do MAM. Canalha mil vezes!" e "O que esperar de um atorzinho de uma emissora que não respeita famílias e crianças?", foram alguns dos comentários deixados.