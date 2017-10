A modelo e atriz Lívia Rossy e o maquiador Rafael Senna, conhecido por maquiar algumas das estrelas da Globo, usaram as redes sociais para denunciar uma agressão sofrida por ambos durante uma festa em Jericoacoara, cidade turística no interior do Ceará.

– Diante da situação, o marido dela se pronunciou falando "é minha mulher". Bastaram essas palavras para começar um espancamento de vários contra dois, que em segundos virou um. No caso eu, que falei muitas vezes "não fizemos nada, por que isso?" "calma" e palavras do tipo. Nada foi suficiente, o grupo deles só aumentou e todos já vieram com socos e chutes de voadora – explicou Rafael na legenda de uma foto publicada no Instagram.