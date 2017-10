Após ter sido atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta nas ruas de Londres, o cantor britânico Ed Sheeran falou sobre o acidente em um post no Instagram . "Eu sofri um acidente de bicicleta e agora estou esperando aconselhamento médico, e isso pode afetar alguns dos meus shows que estão por vir. Por favor, fiquem ligados para mais informações. Beijos", escreveu na publicação.

Agora, após exames, Sheeran fez novo post revelando que não sofreu só uma fratura, mas quebrou os dois braços em locais diferentes: no cotovelo esquerdo e no pulso direito. Por conta disso, o cantor avisou que terá que cancelar pelo menos cinco shows da turnê atual.

"Uma visita aos meus médicos confirmou que eu sofri fraturas no pulso direito e no cotovelo esquerdo, que vão me impossibilitar de fazer shows ao vivo pelo futuro próximo", escreveu.