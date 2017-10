O cadastro de cartão de crédito, endereço completo e tantos outros dados, muitas vezes, gastam um certo tempo na hora de realizar uma compra pela web. Nesta segunda (23), o Google liberou a ferramenta "Pagar com Google", que permite a economia de etapas na hora de realizar uma transação. O serviço é muito semelhante ao PayPal, em que as informações do comprador são armazenadas em um único local.

A ideia é muito simples: na hora de realizar uma compra, o usuário escolhe a opção "Pagar com Google", que em sua primeira utilização irá salvar os dados dos cartões de crédito. Depois disso, desde que logado com a credencial do buscador no navegador, a pessoa pode selecionar a opção e realizar o débito automaticamente, sem precisar repetir as informações.

Até o momento, o Google já liberou o serviço para compras no iFood, Hotel Urbano, Peixe Urbano e Magazine Luiza, além de ter anunciado que a possibilidade também chega ao Groupon e Netshoes nas próximas semanas.

Em busca de novas parcerias, a empresa norte-americana também divulgou uma página técnica, em que desenvolvedores podem entender como utilizar a aplicação e incluir em seus sites, sem taxas sobre as transações.

Além do "Pagar com Google", a companhia se prepara para lançar o AndroidPay no Brasil até o final de 2017, em que a pessoa pode realizar compras encostando o celular em uma máquina de cartão.

Veja o passo a passo do "Pagar com Google" dentro o iFood