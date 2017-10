Seja por segurança ou para avisar alguém que você está chegando para a pessoa ficar de olho em você, o novo recurso do WhatsApp liberado desde a última terça-feira (17), é uma ótima pedida. A partir de agora o usuário pode enviar para seus contatos sua localização exata no mapa.

Ainda sendo liberado aos poucos para usuários de dispositivos Android e iOS, a ferramenta permite que as pessoas acompanhem o movimento de alguém ao vivo, pois, conforme o movimento do usuário, o seu sinal do mapa também se move. A transmissão de localização dura oito horas, mas pode ser interrompida a qualquer momento.