Semana mais curta por conta de feriado que vem chegando... e a animação está mais do que garantida. Nas redes sociais, a sensação de "zoeira" e alegria, então, está em alta. Veja o que foi destaque nesta segunda (30) na web:

Mães, como não amar?

Mais de 7 mil quilômetros entre Vila Velha, no Espírito Santo, e Nova Jersey, nos EUA, separam o capixaba Yuryn Freitas, 20, e a sua mãe Elza e mesmo assim, a família fez questão de comemorar o aniversário do jovem. Apenas um detalhe: Yuryn foi substituído por nada menos que um manequim de loja de roupa.

"A gente quis mostrar que ninguém esqueceu dele, e eu e meu marido tivemos a ideia juntos, e o pessoal que trabalha com a gente na loja também ajudou", conta a mãe, em entrevista ao Gazeta Online. O post da situação fez sucesso no Facebook:

Fim da Chloe

Com 9,3 milhões de seguidores, a página da Chloe no Facebook pode estar com os dias contados. Os administradores publicaram, na noite deste domingo (29), um texto comunicando os internautas de que estão enfrentando problemas judiciais - mesmo com o contrato de que podem utilizar o nome e imagens da garota norte-americana. O grande problema é que a marca Chloe se tornou comercial e, com isso, a página está sendo vinculada a outros conteúdos.

Para evitar atritos, a página irá parar de utilizar as imagens da menina e, provavelmente, até deve mudar de nome em breve. Veja o comunicado na íntegra:

Uma discussão necessária: qual emoji de hambúrguer é o correto?

Tudo na internet, de fato, é motivo para discussão. Mesmo que sejam pequenos detalhes. Neste fim de semana, o escritor norte-americano Thomas Baekdal percebeu um detalhe importante: ao procurar no Google o emoji de hambúrguer, ele reparou que o queijo fica abaixo da carne no sanduíche, enquanto nos teclados Apple ele fica acima. A pequena indagação chegou a somar mais de 19 mil retuítes e chegou até mesmo ao CEO do buscador.

“Vamos tirar tudo da nossa agenda e discutir isso na segunda-feira para ver se chegamos a um acordo para resolver essa situação”, brincou o Sundar Pichai, CEO do Google, em post no Twitter. E aí, qual é o certo?

Há também quem esteja questionando como o emoji de cerveja do Google mantém a "espuminha" enquanto o líquido desce. Ué?!

Um momento de alegria no expediente

A foto não é novidade, mas a alegria continua a mesma. A usuária @mkarolqueiroz ressuscitou uma história de março de 2015 que continua sendo um símbolo de boas energias: três lixeiros foram flagrados brincando no parquinho em Bogotá, na Colômbia, e lembraram o quanto não devemos deixar a apagar "a criança interior". Na época, o jornal local El Tiempo publicou mais detalhes do caso, incluindo um relato do fotógrafo da cena, Mauricio Alaguna.

"Me parece justo, porque eles trabalham debaixo de sol e chuva o tempo todo. Todo mundo tem direito de se divertir, nem que seja por um minuto", disse Mauricio. Veja o post que voltou a viralizar: