Rampage Big Horn, nova versão de entrada chega, às concessionárias

Big Horn é a nova versão de entrada da Ram Rampage. GILBERTO LEAL

A Rampage Big Horn 2025, a nova versão de entrada da Ram, lançada em dezembro passado, chega às concessionárias. A Savarauto apresentou em suas lojas nesta quinta-feira (30) a picape equipada com o motor 2.2 turbo diesel, câmbio automático, tração 4x4 e detalhes exclusivos.

O conjunto propulsor da nova versão da Rampage, compartilhado com a Fiat Toro e os Jeep Compass e Commander, atende as normas do Proconve L8, em vigor desde janeiro deste ano.

O motor 2.2 turbodiesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9 kgfm atua combinado com o câmbio automático de nove velocidades e tração 4x4 auto com reduzida. A Big Horn acelera de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos.

O consumo de combustível, segundo a Ram, pode chegar a 10,6 km/l no uso urbano e 13,3 km/l em rodovias. A picape tem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

Visual e interior

Savarauto Ram apresenta picape em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias do Sul.

A grade com bordas cromadas e aletas preto brilhante com o logo Ram cromado na parte superior, as rodas de liga leve de 17", com pneus 235/65 R17 personalizam a nova versão. Também as molduras das janelas, dos espelhos retrovisores e do para-choque traseiro.

O conjunto óptico combina faróis e auxiliares de neblina full LED. A caçamba de 980 litros tem revestimento interno, iluminação interna em LED e capota marítima de série. A tampa traseira, com trava elétrica e amortecimento, pode ser aberta remotamente através da chave presencial.

Interior escurecido, instrumentos e multimídia digitais. Ram / Divulgação

A Big Horn compartilha o interior com as demais irmãs Rampage. Acesso por aproximação e partida por botão, os bancos são revestidos em tecido e couro sintético. O volante multifuncional traz as aletas para a troca sequencial de marchas e acesso às informações do quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas.

A central multimídia com tela de 12,3 polegadas sensível ao toque é interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Com navegação integrada, mostra imagens da câmera de ré e conexão para dois celulares e recarga por indução. Das seis portas USB, três são do tipo C. O ar-condicionado digital de duas zonas tem saídas de ar para o banco traseiro.

Motor turbodiesel de 200 cv, câmbio automático de nove marchas e tração 4x4.

O aplicativo Ram Connect permite acompanhar pelo celular funções e informações e acionar comandos à distância. Também permite conectar até oito dispositivos no Wi-Fi.

A picape conta ainda com freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e sensor de estacionamento traseiro. Seis seis airbags, controle eletrônico e limitador de velocidade, controles de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria, monitoramento da pressão dos pneus e freios a disco ventilados nas quatro rodas com ABS e EBD estão entre os recursos de segurança.

Conjunto óptico combina faróis e auxiliares de neblina full LED.