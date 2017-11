O compacto Chevrolet é cada vez mais líder Priscila Nunes

A recuperação do mercado automotivo brasileiro avançou em outubro e 2017 superará às previsões. A General Motors e o Chevrolet Onix consolidaram a liderança. A norte-americana foi seguida por Fiat, Volkswagen e a Ford, que voltou ao quarto lugar, e Huyndai que perdeu a posição conquistada em setembro. Em outubro as vendas cresceram 1,83% sobre setembro com 196.635 veículos e saltaram 27,56% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados divulgados pela Fenabrave (entidade dos concessionários) mostram a média diária de 9,8 mil registros. O resultado acumulado do ano soma 1.770.167 unidades emplacadas, mais 9,69% em relação ao mesmo período de 2017.

Hatch Ford assumiu a segunda posição

O Chevrolet Onix manteve a preferência do consumidor, conquistada em 2105, e fechou outubro com 18.322 emplacamentos, quase o dobro do segundo, o Ford Ka (9.689) que novamente superou o Hyundai HB20 (8.879). O Volkswagen Gol (6.280) ficou em quarto com 73 unidades à frente do Chevrolet Prisma (6.203). O Renault Kwid (3.962), que foi o segundo mais vendido em setembro, caiu para a 17ª posição. O Toyota Corolla continua liderando os sedãs médios, o Jeep Compass, os utilitários esportivo, a Fiat Strada, as picapes compactas, e a Chevrolet S10, as picapes médias. Dos 10 veículos mais vendidos, dois são Chevrolet e Fiat, e um Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Toyota e Volkswagen.

Jeep Compass lidera os utilitários esportivo

Modelos Unidades

1º - Chevrolet Onix- 18.322

2º - Ford Ka - 9.689

3º - Hyundai HB20 - 8.878

4º - Volkswagen Gol - 6.280

5º - Chevrolet Prisma- 6.203

6º - Toyota Corolla - 5.934

7º - Fiat Mobi - 5.407

8º - Fiat Strada – 5.392

9º - Jeep Compass – 4.963

10 - Honda HR-V - 4.488

11 - Volkswagen Saveiro – 4.330

12 - Fiat Argo - 4.159

13 - Fiat Toro – 4.122

14 - Renault Sandero - 4.081

15 - Hyundai Creta - 4.027

16 - Volkswagen Voyage - 3.964

17 - Renault Kwid - 3.926

18 – Toyota Etios - 3.805

19 – Nissan Kicks - 3.556

20 – Ford EcoSport - 3.254

Fonte: Fenabrave

Montadoras

Mobi e Strada entre os top 10 mais garantem Fiat em 2º lugar

Aumenta o ritmo

Com os bons desempenhos do Onix e do Prisma – carro e sedã mais vendidos – A General Motors lidera tranquila o mercado. Em outubro, a norte-americana emplacou 36.571 veículos e ficou com 18,57% de participação. A Fiat foi a segunda – 25,707 e 13,07%, seguida pela Volkswagen – 23.659 e 12,03%, Ford – 20.340 e 10,34%, e Hyundai – 17.610 e 8,96%.

Fabricante vendas participação

1º - General Motors - 36.517 18,57%

2º - Fiat - 25.707 13,07%

3º - Volkswagen - 23.659 12,03%

4º - Ford - 20.340 10,34%

5º - Hyundai - 17.610 8,96%

6º - Toyota - 16.401 8,34%

7º- Renault - 15.904 8,09%

8º - Honda - 11.922 6,06%

9º - Jeep - 7.991 4,06%

10 - Nissan - 7.694 3,91%