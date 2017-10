O presidente mundial da Peugeot, Jean-Philippe Imparato, em entrevista à Agência Reuters, confirmou a chegada no Brasil do 5008, que nada mais é do que um 3008 com carroceria alongada e dois assentos a mais. Considerado o maior modelo da fabricante francesa, o crossover será lançado em 2018 e vendido com valores acima do irmão menor, o 3008, atualmente comercializado por R$ 139.990.