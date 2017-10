O novo T40, da JAC Motors, é a mais nova tentativa da montadora chinesa de conquistar o público e o mercado brasileiro. A marca ainda sofre com o preconceito do consumidor do país, que continua com um pé atrás em relação aos automóveis da China. Moderno, bem equipado e com um motor que atende às expectativas, o hatch – que mais parece um SUV – parece ser uma boa aposta da empresa asiática.