Segundo a agência de notícias Bloomberg, o veículo previsto para 2021 será na verdade um FUV, Ferrari Utility Vehicle, o que significa que podemos esperar por um crossover mais esportivo e ao mesmo tempo requintado. A tração 4X4 está confirmada e será permanente . Da mesma forma, a motorização dispensará os tradicionais V12 e adotará um V8 turbo conjugado a um sistema híbrido de propulsão muito semelhante ao do Urus, novo SUV da Lamborghini.

O novo utilitário pretende expandir o número de vendas da Ferrari até 2022, um plano de cinco anos estipulado por Sergio Marchionne. Somente na China o novo modelo pode ultrapassar as duas mil unidades anuais. Com isso, o volume total de Ferraris produzidas anualmente vai ultrapassar a casa atual dos dez mil itens. Além disso, o executivo promete limitar a produção do FUV.