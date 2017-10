De acordo com o iCarros, site para compra e venda de veículos novos e seminovos, a Citroën deixou de oferecer no Brasil o C4 Lounge Origine, versão de entrada e única que combinava o motor 1.6 THP flex de 173 cv e o câmbio manual de seis marchas. A versão também foi tirada do site da fabricante francesa, restando, portanto, apenas três variantes: a Série S, de R$ 89.990; a Tendance, por R$ 90.290 e a Exclusive, por R$ 99.790.

C4 Lounge era um dos últimos sedãs médios de câmbio manual produzido no Brasil Citröen / Divulgação

Todas estas versões combinam o motor 1.6 THP com câmbio automático de seis marchas. E são as versões que mais vendem: de janeiro a junho, das 1.959 unidades do C4 Lounge vendidas, apenas 38 eram da versão Origine manual. 691 unidades eram da versão Origine automática.

RESTA UM