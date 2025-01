Roger Machado não deve fazer invenções no ataque do Inter

Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O treinador de futebol é o pilar mais frágil na estrutura do clube. Quando as coisas não estão funcionando a primeira cobrança é direcionada ao técnico. O senso comum entende que o principal culpado pela falta de desempenho de um clube é responsabilidade do comandante da casamata. Em muitos casos essa é a melhor alternativa. Porém, essa cortina de fumaça é capaz de esconder problemas mais complexos que estão acontecendo nos bastidores.

O ponto trazido por treinadores em coletivas é válido: quando o time ganha são considerados os melhores profissionais, mas na hora do resultado adverso os técnicos são tratados como insuficientes para função. Essa banalização do resultado faz com que tenhamos muitos treinadores demitidos ao longo da temporada brasileira. A continuidade deve ser um lema. Porém, não pode ser confundida com teimosia.

No atual contexto colorado, Roger tem total respaldo de todos os setores que envolvem o Inter. Da direção aos torcedores a admiração pelo trabalho realizado pelo técnico colorado é positiva. Ele tem autonomia e créditos para tomar decisões e pensar o time da forma que considera ideal. Isso é importante para que Roger consiga transmitir confiança ao grupo de jogadores.

Ainda não sabemos qual o plano de jogo que Roger tem para o primeiro semestre. Imagino que ele siga escalando a equipe que entregou tanto desempenho e resultado no ano passado. Mas existe a possibilidade de Borré e Valencia jogarem juntos. O problema é que esses dois atletas não conseguiram render em alto nível quando estiverem ao mesmo tempo entre os titulares.

Entendo a busca de Roger por oportunidades a todos os seus jogadores. É uma medida importante na busca de confiança e gestão de grupo. Em paralelo a isso, o técnico tem que continuar com os bons números para que o respaldo da arquibancada continue. Com o tempo, não podemos insistir em algo que não entrega resultado. Aos poucos, Enner e Borré juntos pode se transformar em teimosia.