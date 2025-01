Comandados de Roger Machado jogarão na quarta-feira (22), no sábado (25) e na terça-feira (28). Ricardo Duarte / Inter

A temporada 2025 do Inter começa com três jogos em um intervalo de seis dias. O Colorado estreia no Gauchão contra o Guarany de Bagé, fora de casa, nesta quarta-feira (22).

Depois, recebe o Juventude no sábado (25), para a primeira partida oficial do Beira-Rio no ano. Fechando o mês de janeiro, os comandados por Roger Machado visitam o São José na terça-feira (28).

Jogos do Inter em janeiro

Guarany x Inter — quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

— quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé. Inter x Juventude — sábado (25), às 16h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

— sábado (25), às 16h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. São José x Inter — terça-feira (28), às 21h30min, no Passo D'Areia, na Capital.