É preciso ter paciência com os jogadores da base do Inter

Victor Gabriel marcou um gol importantíssimo para tranquilizar o confronto a favor do Inter em sua estreia.

A primeira partida do Campeonato Gaúcho apresentou algumas adversidades que o Inter terá durante o início da temporada. A falta de alternativas no sistema defensivo , a corda esticada e o ritmo de jogo pesaram contra a equipe colorada na primeira rodada da competição. A tendência é que esses sintomas diminuam nas próximas rodadas , mas até lá é necessário amenizar os impactos dessas dificuldades .

Outro desafio colorado foi a entrada dos jogadores da base no time. Entre os titulares, Luis Otávio acabou saindo no intervalo. A atuação do meia foi discreta. Ele não chegou a comprometer, porém não conseguiu agregar para o time nesta oportunidade.