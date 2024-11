É possível competir com os milionários do futebol brasileiro?

Na coluna de terça-feira (12), comentei como é importante que o tema SAF seja debatido de forma mais aberta nos bastidores do Inter. É um assunto que está tomando conta do futebol e vai ditar o resultado de campo dos clubes brasileiros nas próximas temporadas. Algumas equipes já colheram o melhor e pior cenários que esse modelo de gestão pode trazer. Como esse tema não será resolvido tão cedo, como se manter vivo nesse meio tempo diante de adversários com cifras milionárias?