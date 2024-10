Quase 50 mil pessoas devem estar presentes no Beira-Rio para o clássico Gre-Nal 443. Claro que essa partida, ao natural, mobiliza todo o Rio Grande do Sul. Porto Alegre fica com outro clima até o final do confronto. Pessoas de todos os cantos do Estado se deslocam para acompanhar de perto o jogo. Além do estádio, na maioria das casas e bares a temática será Inter e Grêmio. Não tem como ser diferente.