Após o jogo diante do Juventude, foram publicadas algumas fotos antigas de Gabriel Carvalho entrando em campo com jogadores do Inter através do projeto “Criança Colorada”. As imagens são de 2015 ou 2016. Desde então, ele vive o Inter intensamente. Quase dez anos depois, Gabriel é um dos protagonistas do clube. O atleta é a grande notícia da nossa base nos últimos anos.