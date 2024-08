O Inter já estava apresentando desempenhos melhores a partir do confronto diante do Bahia. Mesmo assim, as coisas não estavam acontecendo. O time não conseguia superar adversários e muito menos impor o peso da sua camiseta durante os jogos. E a cada resultado negativo a cobrança pelas vitórias só aumentou. Não tinha como ser diferente. Estávamos caminhando para um momento perigoso dentro da temporada.