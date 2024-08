D’Alessandro pode estar sendo utilizado como cortina de fumaça

Não acho que D’Alessandro seja um problema para o Inter. Em grande parte do tempo e nas mais variadas situações, o argentino sempre foi uma solução no clube. Inclusive, na comparação com Magrão, o ex-jogador é um nome maior para história colorada. Dentro do vestiário e nos corredores do Beira-Rio, tem um peso diferente em relação aos demais. Por isso, a questão não está na presença dele.