Andrés Nicolás D'Alessandro foi um daqueles camisas 10 que marcam gerações. A estreia do argentino com a camisa vermelha e branca, lá em 2008, foi num Gre-Nal pela Sul-Americana, que acabou em título. Na época, poucos imaginavam o tamanho que o meia alcançaria no clube gaúcho, com conquistas de Libertadores e sete Gauchões. Esta figura emblemática está de volta ao Colorado, desta vez como diretor esportivo.