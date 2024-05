Entendo parte da torcida estar incomodada pelo desempenho do Inter nos últimos meses. Esse sentimento foi potencializado pela entrevista do técnico Eduardo Coudet após o empate diante do Atlético-GO. Na ocasião, o argentino pontuou que é difícil para o time competir em um ambiente de críticas e vaias por parte da arquibancada. O que não pode ser levado a sério diante do apoio contínuo dos colorados em todo esse período sem títulos.