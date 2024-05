A constante chuva que cai em todo o Rio Grande do Sul fez o governo do Estado solicitar o adiamento da partida entre Inter e Juventude, programada para às 21h30min de quarta-feira (1º), no Beira-Rio. Assinado pelo coronel Luciano Chaves Boeira, Chefe da Casa Militar, o documento enviado à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) sugere que "seja adiada a partida de futebol entre Internacional vs. Juventude". A entidade encaminhou o ofício à CBF e, agora, aguarda que a Confederação delibere sobre pedido. Junto ao documento, a FGF recomendou "em caráter excepcional, o adiamento da partida, em razão das condições climáticas no Rio Grande do Sul."