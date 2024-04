É comum para um time de futebol encontrar problemas que acabam gerando obstáculos durante a temporada. Em alguns casos, as derrotas ficam na conta da questão física, do limite tático por parte do treinador ou da decadência técnica de atletas importantes no contexto da equipe. Por mais complicados que sejam esses cenários, é possível encontrar soluções para estancar essas dificuldades e fazer com que o elenco volte a render em alto nível.