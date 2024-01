Na última coluna falei sobre os jogadores que seguem sendo esperança para próxima temporada. Temos em Alan Patrick, Valencia, Rochet e Aránguiz a maior parte da qualidade do elenco colorado. Certamente, esses atletas são os principais responsáveis por toda a crença do torcedor em 2024. Porém, apesar de tudo que eles podem agregar ao time, ainda é insuficiente para bater de frente com os principais rivais.