Um dos fatores que fizeram o Inter proporcionar muita esperança ao seu torcedor nessa reta final de ano foi a participação na Libertadores da América. Na campanha dentro do mata-mata, ficamos iludidos com a possibilidade de um tri da América. Não estava errado o torcedor que comprou essa ideia. O desempenho do time e os planos do técnico Eduardo Coudet estavam dando certo.