Saci é uma lenda que se iniciou com povos indígenas Guarani que habitavam aqui no Sul. O menino negro que usa gorro vermelho e pratica travessuras é o mascote do Inter. Antes do Gre-Nal, ele desceu da coberta do Beira-Rio pendurado por uma corda. Imitar o Saci foi a comemoração escolhida por Borré após o gol que decidiu o clássico.