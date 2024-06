Foi uma derrota frustrante. Muito por conta do jogo que o Inter fez. Começou mostrando solidez defensiva, intensidade no meio-campo e criação no setor ofensivo. Faltou capricho para marcar e sair na frente mais uma vez. Alan Patrick, de “falso 9”, teve uma chance clara e depois “pifou” Bruno Henrique, que também não soube aproveitar.