E o reserva do Alan Patrick? Essa é a pergunta que mais recebo quando o assunto é contratações do Inter. A direção sabe que é difícil achar um camisa 10 que possa substituir o titular à altura e está de olho na base. Coudet viu o Gre-Nal sub-17, vencido pelo Inter, e gostou do grande nome do jogo: Gabriel Carvalho, de 16 anos.