Há um dilema ético na discussão atual sobre a criação de um Estado Palestino. Nada a ver com o mérito. Não há futuro possível sem a solução de dois Estados. Vivem na região cerca de 7 milhões de judeus e 4 milhões de árabes palestinos. Como nenhuma dessas populações vai embora, a convivência passa a ser um caminho inevitável. Mas, para que esse modelo prospere em uma perspectiva sustentável, suas bases devem ser construídas com o cimento da vida, do respeito e da democracia.