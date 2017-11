Tradicionais e queridos companheiros nas praias de mar e de rio, os salva-vidas não se chamam mais salva-vidas no Rio Grande do Sul. Uma portaria divulgada hoje oficializou a mudança: agora, o nome certo é "guarda-vidas". É uma adequação à norma da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático .

De acordo com os especialistas, a "guarda-vidas" reforça o foco da prevenção, um dos aspectos mais importantes para evitar afogamentos e acidentes na água. A deliberação faz parte de um conjunto de medidas que estão sendo tomadas no processo de separação entre os Bombeiros e a Brigada Militar no Rio Grande do Sul.