A Netflix divulgou, nesta sexta-feira (27), as primeiras imagens da minissérie Os Quatro da Candelária, com estreia marcada para 30 de outubro. A trama em quatro episódios é dirigida por Luis Lomenha e Márcia Faria e acompanha as 36 horas que antecedem a Chacina da Candelária, episódio brutal que ocorreu no centro histórico do Rio de Janeiro, em julho de 1993. Na ocasião, oito jovens em situação de rua foram assassinados por policiais militares e milicianos nas proximidades da Igreja da Candelária.