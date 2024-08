De volta ao menu da Netflix, A Bruxa (The Witch, 2015) é um filme de terror que revelou a atriz Anya Taylor-Joy, então com 18 anos, mais tarde premiada com o Globo de Ouro e o troféu do Sindicato dos Atores dos EUA pela minissérie O Gambito da Rainha (2020) e estrela de títulos como O Menu (2022) e Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024).