Em cartaz a partir desta quinta-feira (4) na Netflix, A Sociedade da Neve (La Sociedad de la Nieve,2023) é o terceiro filme de ficção sobre uma das mais dramáticas e famosas histórias de sobrevivência: a dos passageiros de um avião uruguaio que caiu na Cordilheira dos Andes durante um voo para o Chile, em 13 de outubro de 1972. Para se manterem vivos, eles precisaram se alimentar dos mortos. Representante da Espanha na disputa por uma indicação ao Oscar internacional, o título dirigido por J.A. Bayona também está entre os semifinalistas de outras três categorias: maquiagem e cabelos, música original (composta por Michael Giacchino, oscarizado por Up: Altas Aventuras) e efeitos visuais. A Academia de Hollywood anuncia em 23 de janeiro os concorrentes da premiação marcada para 10 de março. A obra compete ainda no Globo de Ouro de longas em língua estrangeira, que terá seu vencedor revelado neste domingo (7), e no Critics Choice, marcado para o dia 14.