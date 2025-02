Ratinho Júnior trabalha para viabilizar candidatura à presidência

Ratinho reuniu prefeitos paranaenses em Foz do Iguaçu nesta quinta. Roberto Dziura Jr. / Governo do Paraná/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com movimentos calculados, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), trabalha em silêncio para se cacifar como candidato a presidente em 2026.

Ratinho já recebeu garantias do mandachuva do PSD, Gilberto Kassab, de que a vaga será sua se quiser. No entanto, ciente de que Kassab mantém um pé em cada canoa e pode acabar desistindo da empreitada, almeja criar condições de, caso necessário, se viabilizar por outro partido.

Aliados garantem que ele mantém boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que abriria portas para ser o nome abençoado por ele em 2026. No Palácio Iguaçu, o comentário da vez é uma chapa liderada por Ratinho com Michelle Bolsonaro como vice.

Nesse cenário, o cálculo é de que seu perfil sereno seria suficiente para agradar o eleitorado conservador sem afugentar moderados.

Embora não seja conhecido nacionalmente, o governador detém um ativo que pode facilitar sua vida: o apoio do pai, apresentador de TV popular com capilaridade em todo o país, inclusive no Nordeste, que costuma ser o "calcanhar de Aquiles" de adversários do PT.

Por fim, poderá usar de vitrine os resultados positivos de sua gestão no Paraná. Com aprovação batendo nos 80%, e crescimento superior ao do Brasil na indústria, serviços e turismo, a gestão tem tocado obras em todas as regiões.