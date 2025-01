Governo gaúcho assina contratos para recuperação de 11 rodovias estaduais

Serão assinados hoje, às 15h, pelo governo do Estado, os contratos com as empresas vencedoras dos editais para a recuperação de 11 rodovias afetadas pela enchente de maio de 2024 e que oferecem risco iminente aos usuários. O Daer dividiu as obras em 15 lotes de contratação, que impactam 513 mil pessoas. A previsão é investir R$ 1,2 bilhão do Funrigs, o fundo formado com recursos da suspensão do pagamento da dívida com a União.