Gabriel Souza planeja imersão pelo Interior a partir de março

Gabriel vai intensificar agendas no Interior, conciliando compromissos oficiais com reuniões políticas

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

Gabriel está nos Estados Unidos, em missão para conhecer órgãos de prevenção a desastres e doenças. De volta ao Brasil no próximo domingo, sai em férias até o dia 14 e começa em março a incursão pelo Interior.

Por ora, Gabriel selou armistício com Sebastião Melo, seu nêmesis no MDB pela candidatura a governador. Entre goles de tinto e garfadas de vaca atolada, durante jantar no Palácio Piratini em 8 de janeiro, o prefeito de Porto Alegre pediu ajuda para concluir obras de contenção de cheias e sinalizou que vai cumprir todo o mandato.