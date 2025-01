Leite prepara reforma no secretariado e quer botar bloco do governo para desfilar

Leite tocou pandeiro e cantou Evidências durante passagem pelo Litoral Norte, no último sábado Mauricio Tonetto / Palácio Piratini / Divulgação

Eduardo Leite prepara uma virada no governo para o pós-Carnaval. A ideia é deflagrar a reforma no secretariado, destravar projetos e acelerar a entrega de obras. Em suma, botar na rua o bloco do Piratini, abrindo terreno para 2026. Durante reunião com todo o primeiro escalão na quarta-feira, Leite repetiu um mantra ao pedir aos auxiliares que toquem tambor para as entregas da gestão:

_ Não tem nenhuma área em que a gente não tenha feito mais do que os governos anteriores. Temos de mostrar.

Por enquanto, a discussão sobre trocas na equipe está restrita ao núcleo forte do palácio, envolvendo o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o vice Gabriel Souza. Interlocutores do trio apostam em uma reforma enxuta, centrada em pastas periféricas, como Justiça e Direitos Humanos, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e Sistema Penal e Socioeducativo.

Leite precisa encontrar espaço para dois ex-prefeitos tucanos abrigados em seu gabinete. Paula Mascarenhas vem fazendo interlocução com municípios, atribuição que deve ganhar status de secretaria.

Já Jorge Pozzobom passou a quarta-feira no Piratini e saiu de lá como assessor superior de Leite, com foco em moradia nas cidades atingidas pela enchente. A pasta da Habitação, aliás, é alvo de queixas da bancada do Republicanos, que tem cinco deputados na Assembleia e não se sente representada pelo secretário Carlos Gomes, presidente do partido.

No entorno de Leite, ninguém acredita em mudanças nas principais secretarias, como Saúde, Educação e Transportes, nem nas técnicas, como Fazenda, Planejamento e Reconstrução. A despeito das críticas frequentes, Raquel Teixeira foi prestigiada pelo governador nas últimas semanas e tem um fiador poderoso, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que a indicou para o cargo e já pediu por duas vezes ao governador a permanência dela no secretariado.