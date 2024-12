Supersalários na prefeitura de Bagé inflam gastos com pessoal

Com uma dívida consolidada de R$ 366 milhões, sendo mais da metade já empenhada e com vencimento a curto prazo, a prefeitura de Bagé promoveu o pagamento de supersalários nos últimos anos. Contracheques de seis dígitos eram embasados em pareceres jurídicos agora sob análise no Tribunal de Contas do Estado. Em agosto, por exemplo, um oficial administrativo cujo salário base é R$ 1,2 mil recebeu R$ 222 mil brutos (R$ 215 mil líquidos).