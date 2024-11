Quem achou que ninguém superaria a vereadora Comandante Nádia, que na semana passada foi à Câmara de Porto Alegre fantasiada de bandeira dos Estados Unidos (dos pés ao pescoço) é porque ainda não viu o vídeo postado pelo senador Luis Carlos Heinze (PP) no fim de semana em seu perfil do Facebook. Heinze simplesmente botou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para dançar ao som do Canto Alegretense.