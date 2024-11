Eficiência da Justiça Eleitoral brasileira merece ser saudada

Ainda faltam algumas horas até o fim da campanha eleitoral nos Estados Unidos e o candidato republicano Donald Trump já começou a repetir a cantilena da última eleição, colocando em dúvida a lisura do sistema eleitoral americano. Trump e seus seguidores insinuam ou dizem com todas as letras que se ele não for o vencedor é porque houve fraude. Qualquer semelhança com o que se viu no Brasil em 2022 não é mera coincidência. Também não foi coincidência que o Brasil tenha vivido no 8 de janeiro de 2023 uma baderna parecida com a invasão do Capitolio em 6 de janeiro de 2021.