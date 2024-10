Segundo turno de 2024 foi marcado por ataques destinados a desconstruir o adversário

Com honrosas exceções, estas três semanas não ficarão na memória do eleitor como alguma disputa da qual possamos nos orgulhar. Santa Maria pode ser considerada a exceção. Comparada a Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Porto Alegre, a corrida em Santa Maria foi a menos belicosa. Teve ataques, críticas políticas, mas nenhum golpe abaixo da cintura, tanto na parte visível da campanha como na invisível. Valdeci Oliveira (PT) e Rodrigo Decimo (PSDB) se comportaram como dois cavalheiros e os militantes seguiram na mesma toada.