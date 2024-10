São Paulo terá a eleição mais disputada da história

Todas as últimas pesquisas indicam que São Paulo terá a eleição mais eletrizante do Brasil e a mais disputada de todos os tempos. O levantamento do Datafolha, realizado entre terça (1) e quinta-feira (3), divulgado nesta tarde, reafirma o empate triplo entre Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB). Boulos tem 26%, Nunes, 24%, e Marçal, 24%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados, o que aumenta a relevância do debate desta noite na Rede Globo.